Bursa iş dünyasının acı kaybı

Türkiye’nin en büyük sentetik iplik fabrikalarından biri olan Filament’in kuruluşunda etkin rol oynayan ve burada Genel Müdürlük görevi yapan Hatipoğlu, daha sonra kendi fabrikasını olan Habitaş İplik’i kurmuş ve burada uzun yıllar boyunca yönetim kurulu başkanlığı görevine devam etmişti. Hatipoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda meclis üyeliği görevinde de bulunmuştu. Fahrettin Hatipoğlu’nun cenazesi, 30 Temmuz Cuma günü Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Bademli Mezarlığı’nda toprağa verildi.