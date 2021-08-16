Bursa, ‘Goblen’ tekniğiyle tablolaşacak

Bursa’nın tarihi, kültürel ve kendine özgü ürünlerinin Goblen tekniği kullanılarak görünür ve kalıcı eser haline getirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenler, çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Sosyal Belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, OSMEK kursları kapsamında düzenlediği, ‘Goblen’ yarışması ile şehre yeni bir soluk getirecek. Düzenlenen yarışma ile Bursa’nın tarihi ve doğal güzellikleri ile Bursa’ya mal olmuş ürünler goblen tekniği ile tablolara işlenerek kalıcı hale getirilecek. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, 31 Ağustos tarihine kadar Soğanlı Kültür Merkezi’nde ön kayıt yaptırabilecek.

Yarışmaya kayıt yaptıran vatandaşlar, sayılabilir kumaş, az 5 renk iplik, kasnak, desen ve nakış makası malzemeleri kullanarak Goblen tekniği ile yapacağı eserleri, 12 - 15 Ekim tarihleri arasında Soğanlı Kültür Merkezine teslim edecek. Her yarışmacının bir eserle katılabildiği yarışmada yer alan eseler, kültür ve sanat etkinliklerinin Bursa’daki yeni adresi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesinde 3 gün süreyle sergilenecek. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonunda dereceye giren eser sahipleri, çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

