Bursa 16 fuara ev sahipliği yapacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 Yılı Fuar Takvimi’ni yayımladı.

Buna göre, TOBB tarafından, gelecek yıl 115’i uluslararası olmak üzere 358 fuarın yapılmasına izin verildi.

İllere göre en çok fuar, 175 adet ile İstanbul’da yapılacak. İstanbul’u 20 fuarla İzmir, 19 fuarla Gaziantep, 17 fuarla Antalya, 16 fuarla Bursa ve 12 fuarla Ankara takip edecek.

Konuları itibarıyla ise tarım ve hayvancılık konusunda 39, gıda konusunda 21, inşaat malzemeleri ve iklimlendirme konusunda 17, eğitim konusunda 14, mobilya konusunda 12, deri teknolojileri ve ürünleri konusunda 12, kitap ve süreli yayınlar konusunda 12 ve metal işleme konusunda da 9 fuar organize edilecek.

Bursa’da maraton ekimde başlıyor

Gelecek yıl 16 fuara ev sahipliği yapacak Bursa’da fuar maratonu ekim ayıyla birlikte hız kazanacak. 10’u uluslararası, 6’sı ihtisas fuarı niteliğinde düzenlenecek fuarların, toplam 8 tanesi ekim, kasım ve aralık aylarında düzenlenecek.

