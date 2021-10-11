Burkay’dan Z Planı Projesi’ne destek

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde oluşan Z Planı Yürütme Kurulu, ‘Z Planı Projesi’ kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Yürütme Kurulu, Z Meclisi Yönergesi’nin oluşturulmasında sona yaklaşırken, projeye Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’dan da destek geldi. Projenin Yürütücüsü BOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Şahin ile birlikte Burkay’ı ziyaret eden Başkan Rasim Çağan, Z Planı hakkında bilgi verdi.

İşverenlerin ‘Z kuşağını’ anlamalarına katkı sunmak, işletmelere yeni nesil katılımını artırmak ve onların işyerlerindeki rollerini anlamaları ve benimsemeleri için geleceğe hazırlanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Z Planı” projesinin önemine değinen Başkan Burkay da Z Planı Yürütme Kurulu’nda BTSO’dan da bir temsilcinin yer almasını istedi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, şunları söyledi:

BOSİAD’ın misyonunun sanayiciye fayda sağlamak olduğunu vurgulayan BOSİAD Başkanı Rasim Çağan da, “Bu projemiz de sanayicinin gündeminde olacak bir konu. Z kuşağı iş hayatına gelmeye başladı. Bizim hayata bakışımız ile onların hayata bakışı farklı. Biz çok çalışıp, çok para kazanıp mutlu olmak istiyorduk. Z kuşağı önce mutlu olmak istiyor. Bizim onlara o iş koşullarını sunmamız lazım. Yeni jenerasyonun endüstriye nasıl adapte olacağının çalışmasını yapmak istiyoruz “ diye konuştu.

