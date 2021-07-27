BUMATECH 24 Kasım’da kapılarını açıyor

Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri ve Otomasyon Fuarları’nı tek çatı altında toplayan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenmesinin ardından, bu sene 24 – 27 Kasım tarihlerinde Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği, Makina İmalatçıları Birliği ve Tüyap Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen fuarın bu yıl ki mottosu “Makine Yapan Makinelerin Fuarı” olacak. Türk Standartları Enstitüsü Covid – 19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk fuar şirketi olan Tüyap Fuarcılık ev sahipliğinde gerçekleştirilecek BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarı’nda Covid – 19 tedbirlerine üst düzeyde uyulacak.