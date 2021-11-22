BUMATECH 1 milyar TL iş hacmi oluşturacak
BUMATECHC Fuarları, makine imalat sektörünün Bursa’daki kıtalararası buluşmasında 45 ülkeden gelecek iş insanları ile 353 firma ve firma temsilciliğini bir araya getirecek.
19. Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri, 12. Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri ve 18. Uluslararası Otomasyon Fuarları’nı tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarlarının, 1 milyar liralık iş hacmi yaratarak sektörün 2021 ihracat bilançosuna önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Güçlü sanayi üretimiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti olan Bursa, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile hazırlanan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, 24 – 27 Kasım 2021 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.
Yılın en büyük makine imalat buluşması olması itibarıyla büyük bir talep gören fuara özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’dan yabancı ziyaretçi akını bekleniyor. Ticaret Bakanlığı’nın alım heyeti programı ve makine Ur-Ge projesi ile desteklediği fuar, yurt içinde özellikle sanayinin yoğun olduğu illerden de büyük bir ilgi görüyor. 353 firmanın katılım sağlayacağı BUMATECH Fuarı’nda 103 Bursa firması en son teknoloji ürünleriyle yer alacak.
İhracata katkı sağlayacak
Her sene yüzde 80 yerli katılımla düzenlenen fuar, bu yönüyle makine imalat fuarları arasında liderliği elinde bulunduruyor. 45 ülkeden ve 50’ye yakın sanayi şehrinden 30.000’in üzerinde nitelikli iş insanını ağırlamaya hazırlanan fuarın 1 milyar TL’lik ticaret hacmi oluşturması beklentiler arasında yer alıyor. Makine sektörünün bu seneki en büyük buluşması olan fuar aracılığıyla sektörün 2021 ihracat bilançosuna önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.
İmalat sektörünün dönüşümü fuardan izlenecek
19. Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri, 12. Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri ve 18. Uluslararası Otomasyon Fuarları’nı tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, sektörü Bursa’da buluşturacak. Takım tezgahlarından sac işleme makinelerine, hidrolik sistemlerden kompresörlere ve otomasyon sistemlerinden yazılımlara kadar geniş ürün grubunun sergileneceği fuar, makine imalat sektörünün geçirdiği dönüşümü gözler önüne serecek.
Geniş coğrafyadan iş insanları fuara geliyor
Fuarın heyet çalışmaları, dijital platformlar ve Tüyap yurt dışı ofisleri aracılığıyla etkin şekilde yürütülüyor. Fuarda ayrıca Ticaret Bakanlığı alım heyeti projesinin yanında, Tüyap Bursa, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile hazırlanan Makine UR-GE Programı dahilinde Rusya, Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Polonya, Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İngiltere, İtalya gibi ülkelerde alım heyeti çalışmaları devam ediyor.
“Sektörün ihracatına nitelikli değer kazandıracağız”
Makine imalat sektörünün Endüstri 4.0’ın getirdiği dijital açılım süreci ile daha da derinleştiğini belirten Tüyap Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları’nın sektörün üretim ve inovasyon gücünde ulaşılan son noktayı ortaya koyacağını söyledi. Ersözlü, şu açıklamada bulundu: “Yarattığı katma değer ile Türkiye ekonomisi için büyük öneme sahip olan makine imalat sektöründen 353 firma ve firma temsilciliğini 7 salondan oluşan 40 bin metrekare fiziksel fuar ortamında bir araya getireceğiz. Makine imalat sektöründe bu sene yılın en büyük buluşması olması itibarıyla fuarlarımıza hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi hayli büyük. Yurt dışından ağırlıklı olarak Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa bölgelerinden 45 ülkeden, yurt içinden ise 50’ye yakın sanayi şehrinden 30 bini aşan ziyaretçiyi Bursa’da buluşturacağız. Firmaların Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla geliştirdikleri en yeni ürünleri sergilerken, sanayinin yoğun olduğu illerden gelecek iş insanlarının katılımcı firmalar ile bağlantı kurmasını sağlayacağız. Yaratmayı hedeflediğimiz 1 milyar TL’lik iş hacmi ile sektör ihracatına nitelikli katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerimizle katılımcılarımız arasında verimli iş birlikleri kurulmasını sağlayarak firmalarımızın ihracat yolculuklarına hız kazandıracağız.”
BUMATECH’e katılacak Bursa firmaları:
Firma ADI
2 Er Mühendislik
Açıkatöyle Bilgisayar Yazılım
Akpınar Motor
Akyapak Makina
Astem Makine
Atik Kaynak Teknolojileri
Ayöz Makina
B.S.M. Makina
Balkan Robotik
Baykal Makina
Beka - Mak Makina
Bend-Mak Makina
Berka Makina
Bilya Dünyası
Bölük Makine
Bursa Tek Enerji
Cesurbend Makina
Ce-Tek Nozzle
CK Emsa Makina
CKB Makina Kalıp
D. Özen Makina
DCB Uluslararası Makina
Değişim Motor
Dispa Döküm Makina
Durmazlar Makina
Edda Makine
Efemet Kesici Takımlar
Ekol Grup Demir Çelik
Enigma Bağlantı Sis.
Enmes Group Mühendislik
Enmes Otomasyon
EPA Yapı Kimyasalları
Erfab İç ve Dış Ticaret
Ermaksan Makina
Famak Makina
Göksamak Makina
H.P. Hidrolik Pnömatik
Hakser Lazer Kesim
Hattek Hırdavat
Hid - Tek Makina
Hidkom Mühendislik
Hidropar Bursa Otomasyon
Holosen Ar - Ge Makina
HYD Marangoz Makineleri
Isıtan Makine
Işık Tasarım
İleri Teknik Makine
Kahramansan Teknoloji
Kal - Met Kalibrasyon
Kam Teknik
Kamsan Makina
Karagöz 2. El Makina
Karmak Tasarım Metal Makina
Keçe Ticaret Makina
Kom - Ser Kompresör
KRT Endüstriyel
LFSS Şahin Makina
Lothbrog Makine
Loy - Mak Makine
Macro Tools Kesici Takımlar
M-Ben Metal Çelik Makina
Mehmet Sager Danışmanlık
MTC Metalurji
MTK Metal Teknik Kaplama
Mustafa Kozanlı Mühendislik
Nukon Lazer Makina
Nümerik Mühendislik
Ok Enerji Rulman Sanayi
Onaltı Teknik Makina
Orh Mek Mekanik Aygıt
Oriyon Otomotiv
ÖNİŞ Mak
Özbayrak Kızak Koruma Sis.
Pentech Bilişim Teknolojileri
Podim Polisaj Zımpara
Povver Pnomatik Prosses
Profast Endüstriyel Ürünler
Promak Makina
Provorker Makina
Radüs Yazılım
Rahmi Reklamcılık
Reta Otomasyon
Sağlamlar Makina
Sarılar İş Elbiseleri
Semtes Fabrika Malzemeleri
Sezgin Lazer Makine
Sezginler Makina
Surfence Makina
Şahinler Metal Makina
T.Ş.T Lift Amortisör
Taşmak Metal Makina
Tekayper Elektromarket
Teknik 16
Teknomasyon Makina
Teracity Yazılım Teknolojileri
Teslamak Makina
Trivend3D 3D Yazıcı
Tuğra Makina Metal
Tuğral Döküm Metal
Turuç Tarım Market
Yavuzlar Dişli
Yavuzlar Makina
Zigana Vinç
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