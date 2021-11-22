BUMATECH 1 milyar TL iş hacmi oluşturacak

19. Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri, 12. Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri ve 18. Uluslararası Otomasyon Fuarları’nı tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarlarının, 1 milyar liralık iş hacmi yaratarak sektörün 2021 ihracat bilançosuna önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Güçlü sanayi üretimiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti olan Bursa, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile hazırlanan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, 24 – 27 Kasım 2021 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Yılın en büyük makine imalat buluşması olması itibarıyla büyük bir talep gören fuara özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’dan yabancı ziyaretçi akını bekleniyor. Ticaret Bakanlığı’nın alım heyeti programı ve makine Ur-Ge projesi ile desteklediği fuar, yurt içinde özellikle sanayinin yoğun olduğu illerden de büyük bir ilgi görüyor. 353 firmanın katılım sağlayacağı BUMATECH Fuarı’nda 103 Bursa firması en son teknoloji ürünleriyle yer alacak.

İhracata katkı sağlayacak

Her sene yüzde 80 yerli katılımla düzenlenen fuar, bu yönüyle makine imalat fuarları arasında liderliği elinde bulunduruyor. 45 ülkeden ve 50’ye yakın sanayi şehrinden 30.000’in üzerinde nitelikli iş insanını ağırlamaya hazırlanan fuarın 1 milyar TL’lik ticaret hacmi oluşturması beklentiler arasında yer alıyor. Makine sektörünün bu seneki en büyük buluşması olan fuar aracılığıyla sektörün 2021 ihracat bilançosuna önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

İmalat sektörünün dönüşümü fuardan izlenecek

19. Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri, 12. Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri ve 18. Uluslararası Otomasyon Fuarları’nı tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, sektörü Bursa’da buluşturacak. Takım tezgahlarından sac işleme makinelerine, hidrolik sistemlerden kompresörlere ve otomasyon sistemlerinden yazılımlara kadar geniş ürün grubunun sergileneceği fuar, makine imalat sektörünün geçirdiği dönüşümü gözler önüne serecek.

Geniş coğrafyadan iş insanları fuara geliyor

Fuarın heyet çalışmaları, dijital platformlar ve Tüyap yurt dışı ofisleri aracılığıyla etkin şekilde yürütülüyor. Fuarda ayrıca Ticaret Bakanlığı alım heyeti projesinin yanında, Tüyap Bursa, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile hazırlanan Makine UR-GE Programı dahilinde Rusya, Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Polonya, Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İngiltere, İtalya gibi ülkelerde alım heyeti çalışmaları devam ediyor.

“Sektörün ihracatına nitelikli değer kazandıracağız”

Makine imalat sektörünün Endüstri 4.0’ın getirdiği dijital açılım süreci ile daha da derinleştiğini belirten Tüyap Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları’nın sektörün üretim ve inovasyon gücünde ulaşılan son noktayı ortaya koyacağını söyledi. Ersözlü, şu açıklamada bulundu: “Yarattığı katma değer ile Türkiye ekonomisi için büyük öneme sahip olan makine imalat sektöründen 353 firma ve firma temsilciliğini 7 salondan oluşan 40 bin metrekare fiziksel fuar ortamında bir araya getireceğiz. Makine imalat sektöründe bu sene yılın en büyük buluşması olması itibarıyla fuarlarımıza hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi hayli büyük. Yurt dışından ağırlıklı olarak Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa bölgelerinden 45 ülkeden, yurt içinden ise 50’ye yakın sanayi şehrinden 30 bini aşan ziyaretçiyi Bursa’da buluşturacağız. Firmaların Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla geliştirdikleri en yeni ürünleri sergilerken, sanayinin yoğun olduğu illerden gelecek iş insanlarının katılımcı firmalar ile bağlantı kurmasını sağlayacağız. Yaratmayı hedeflediğimiz 1 milyar TL’lik iş hacmi ile sektör ihracatına nitelikli katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerimizle katılımcılarımız arasında verimli iş birlikleri kurulmasını sağlayarak firmalarımızın ihracat yolculuklarına hız kazandıracağız.”

BUMATECH’e katılacak Bursa firmaları:

Firma ADI

2 Er Mühendislik

Açıkatöyle Bilgisayar Yazılım

Akpınar Motor

Akyapak Makina

Astem Makine

Atik Kaynak Teknolojileri

Ayöz Makina

B.S.M. Makina

Balkan Robotik

Baykal Makina

Beka - Mak Makina

Bend-Mak Makina

Berka Makina

Bilya Dünyası

Bölük Makine

Bursa Tek Enerji

Cesurbend Makina

Ce-Tek Nozzle

CK Emsa Makina

CKB Makina Kalıp

D. Özen Makina

DCB Uluslararası Makina

Değişim Motor

Dispa Döküm Makina

Durmazlar Makina

Edda Makine

Efemet Kesici Takımlar

Ekol Grup Demir Çelik

Enigma Bağlantı Sis.

Enmes Group Mühendislik

Enmes Otomasyon

EPA Yapı Kimyasalları

Erfab İç ve Dış Ticaret

Ermaksan Makina

Famak Makina

Göksamak Makina

H.P. Hidrolik Pnömatik

Hakser Lazer Kesim

Hattek Hırdavat

Hid - Tek Makina

Hidkom Mühendislik

Hidropar Bursa Otomasyon

Holosen Ar - Ge Makina

HYD Marangoz Makineleri

Isıtan Makine

Işık Tasarım

İleri Teknik Makine

Kahramansan Teknoloji

Kal - Met Kalibrasyon

Kam Teknik

Kamsan Makina

Karagöz 2. El Makina

Karmak Tasarım Metal Makina

Keçe Ticaret Makina

Kom - Ser Kompresör

KRT Endüstriyel

LFSS Şahin Makina

Lothbrog Makine

Loy - Mak Makine

Macro Tools Kesici Takımlar

M-Ben Metal Çelik Makina

Mehmet Sager Danışmanlık

MTC Metalurji

MTK Metal Teknik Kaplama

Mustafa Kozanlı Mühendislik

Nukon Lazer Makina

Nümerik Mühendislik

Ok Enerji Rulman Sanayi

Onaltı Teknik Makina

Orh Mek Mekanik Aygıt

Oriyon Otomotiv

ÖNİŞ Mak

Özbayrak Kızak Koruma Sis.

Pentech Bilişim Teknolojileri

Podim Polisaj Zımpara

Povver Pnomatik Prosses

Profast Endüstriyel Ürünler

Promak Makina

Provorker Makina

Radüs Yazılım

Rahmi Reklamcılık

Reta Otomasyon

Sağlamlar Makina

Sarılar İş Elbiseleri

Semtes Fabrika Malzemeleri

Sezgin Lazer Makine

Sezginler Makina

Surfence Makina

Şahinler Metal Makina

T.Ş.T Lift Amortisör

Taşmak Metal Makina

Tekayper Elektromarket

Teknik 16

Teknomasyon Makina

Teracity Yazılım Teknolojileri

Teslamak Makina

Trivend3D 3D Yazıcı

Tuğra Makina Metal

Tuğral Döküm Metal

Turuç Tarım Market

Yavuzlar Dişli

Yavuzlar Makina

Zigana Vinç

