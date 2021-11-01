BTSO’dan “döviz kuru” uyarısı

BTSO Başkanı Burkay, online platformda düzenlenen Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda Türkiye’nin üretim ve ihracat başarısı ile yüksek büyüme performansını yılın ikinci çeyreğine de taşımayı başardığını vurguladı. Küresel ölçekte bozulan tedarik zinciri ve bu konudaki çözüm arayışlarının Bursa gibi üretim gücü yüksek şehirleriyle Türkiye’nin ön plana çıkmasına olanak sağladığına değinen Burkay, “Yaşadığımız zorlu süreç, gıdadan akaryakıta, hammaddeden enerjiye kadar tüm sektörlerimizi ciddi anlamda etkileyen, üreticimizin girdi maliyetlerini yükselten enflasyon baskısını da beraberinde getirdi” diye konuştu.

“Merkez Bankası’nın kararı sürpriz oldu”

Yabancı ve yerli firmaların artan yatırım iştahına dönük finansal kaynak arayışlarının arttığı bir dönemde Merkez Bankası’nın almış olduğu kararın sürpriz olarak değerlendirildiğini ifade eden Burkay, “İş dünyası temsilcileri olarak öngörülebilir ve finansal istikrarla sürdürülebilir üretimi, güçlü bir kalkınma stratejisinin ilk adımı olarak görüyoruz” dedi.

Yatırımı cazip kılacak faiz oranları ve enflasyonla mücadeleyle birlikte döviz kurlarının öngörülebilir bir yapıya kavuşmasının iş dünyasının en önemli beklentileri arasında olduğunun altını çizen Burkay, “Kamu bankalarının öncülüğünde gerçekleştirilen faiz indirimlerini değerli buluyoruz. Özel bankalarımızın da sürece destek olmasıyla bu hassas dönemi en az hasarla atlatmaya çalışacağız” açıklamasında bulundu.

“İhracat tek çıkış noktamız”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da Covid – 19 salgınıyla birlikte üretimden lojistiğe birçok alanda dönüşüm yaşadığına değinerek, “Yeşil mutabakat, iklim değişikliği ile mücadele, dijital dönüşüm ve enerji verimliliği gibi konular da iş dünyamızın önemli gündemleri arasında yer alıyor. Bu dönemde üretim kapasitemizi ve pazar çeşitliliğimizi artırmaya yönelik çabalara odaklanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Rekabetçi kurla birlikte ihracatımız gelecek yıl iç piyasadaki olası yavaşlamayı da telafi edebilecek tek çıkış noktamız olacaktır” dedi.

