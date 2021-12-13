BTSO’da gündem ekonomi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye’nin en büyük avantajlarından birisinin Bursa gibi üreten ve girişimci ruhlu iş insanlarına sahip şehirler olduğunu söyledi. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, kapsamlı istişare toplantılarına devam ediyor. Haziran ayında İYİ Parti, Eylül ayında Demokrasi ve Atılım Partisi, Kasım ayında AK Parti ile istişare toplantısına ev sahipliği yapan BTSO, son olarak CHP Ekonomi Masası heyetini konuk etti. BTSO olarak pandemi sürecinde yoğun bir toplantı ve istişare trafiği içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Burkay, ziyarete gelen hükümet ve siyasi parti yöneticilerinden ülke ekonomisinin gündemi ve Bursa ekonomisinin gelişimine dair projeksiyonlarını dinlediklerini belirtti.

Öztrak’tan genç nüfus vurgusu

Türkiye’nin genç nüfusa ve çok iyi yetiştirilebilir insan kaynağına sahip olduğunu ifade eden Öztrak, “Ülkemiz dünyada 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa yaklaşık 30 trilyon dolarlık gayri safi hasıla yaratan ekonomiye ulaşabilen ender ülkelerden biri” diye konuştu. Öztrak ayrıca yaptığı sunumda Hukuk Devleti ve Demokrasi, Üreten Türkiye, Güçlü Sosyal Devlet ve Sürdürülebilirlik olmak üzere dört ana başlıkta parti olarak atacakları adımlar hakkında iş dünyasına bilgiler verdi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Oda olarak istişare anlayışıyla pandeminin başlangıcından bu yana çok ciddi bir çalışmalar sergilediklerini ifade etti. Programa, CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Akif Hamza Çebi, Gökhan Zeybek, İlhami Özcan Aygün, Rahmi Aşkın Türeli, Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Yüksel Özkan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, BTSO Yönetim Kurulu, Meclis ve komite üyeleri, iş dünyası kuruluşlarının başkanları ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

