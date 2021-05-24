BOSİAD ‘temiz çevre’ için çocuklarla da el ele verdi

Çevre duyarlılığı konusunda gerçekleştirdiği projelerle kamuoyundan takdir toplayan BOSİAD, bunlara bir yenisi daha ekledi. Dernek, Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Uludağ Çevre Topluluğu (UÇET) ile iş birliğine giderek ‘Çocuklarla El ele Çevreci Sanayiye’ projesini hayata geçirdi.

Projeyle bölgedeki ebeveynleri sanayi tesislerinde çalışanların çocukları, temiz çevre konusunda bilinçlendirilirken, uygulanabilir çevre projesi fikirleri geliştirmeleri konusunda da teşvik edilecek. BOSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Selçuk Çelik’in yürütücülüğünde, BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu yöneticiliğinde ve UÇET üyesi öğrencilerin koçluğunda başlatılan projeye Bursa OSB’de faaliyet gösteren firma çalışanlarının toplam 14 çocuğu dahil oldu. BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu tarafından online olarak, 3 hafta boyunca süren eğitimlerin ardından, UÇET öğrencilerinin koçluğunda gruplar oluşturan çocuklar, ‘Yenilikçi Çevre Fikirleri’ konusunda hazırladıkları projeyi 5 Haziran Çevre Haftası’nda teslim edecek.

