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Beka-Mak Makine Almanya EuroBLECH'te teknolojisini görücüye çıkardı

Beka-Mak Makine Almanya'daki fuarda teknoloji sergiliyor. Almanya'da dört yıl aradan sonra düzenlenen Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri Fuarı EuroBLECH'te Beka-Mak yeni teknolojik ürünlerini sergiliyor.

Sektörel Haberler 27.10.2022, 16:01
Beka-Mak Makine Almanya EuroBLECH'te teknolojisini görücüye çıkardı

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