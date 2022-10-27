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Beka-Mak Makine Almanya EuroBLECH'te teknolojisini görücüye çıkardı
Beka-Mak Makine Almanya'daki fuarda teknoloji sergiliyor. Almanya'da dört yıl aradan sonra düzenlenen Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri Fuarı EuroBLECH'te Beka-Mak yeni teknolojik ürünlerini sergiliyor.
Sektörel Haberler 27.10.2022, 16:01
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