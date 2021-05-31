Bebka’dan NOSAB projesine destek 

Yenilikçi ve verimlilik odaklı projelerle bölge sanayicisine fayda sağlamayı hedefleyen Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından onaylanan projeyle birlikte çevresel ve ekonomik verimliliği artırmanın yanı sıra bölgenin dijital dönüşümünü de hızlandırmış olacak.

Bölge yönetimi, sınırları dahilinde faaliyet gösteren 320 firmaya sağlanan elektrik, su, doğalgaz ve arıtma hizmetlerine yönelik sayaç okumalarının uzaktan yapılabilmesi; arıza vb. acil durumlarda sorunun hızlıca tespit edilmesi amacıyla OSOS ve EKARS sistemlerinin kurulması için çalışmaları başlatmıştı. Proje için altyapı çalışmalarının devam ettiği bölgede, projenin uygulanmasıyla birlikte enerji kalitesinin analizi, mevcut durumda tespit edilemeyen kayıp-kaçak miktarlarının düşürülmesi yoluyla kaynak verimliliğinin sağlanması ve hem ekonomik hem de çevresel kazanç elde edilmesi amaçlanıyor. NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, projeyi “Uzaktan okuma sayesinde operasyonel iş gücü ve maliyetleri de en aza indirecek olan proje, anlık ve bölgesel verilerin tespitiyle, sorunun kaynağının öğrenilmesine ve çözümüne direkt katkı sağlayacak” dedi.