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BEBKA kırsal kalkınmaya odaklanacak
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, 25-27 Ekim’de bölge illerinde kırsal kalkınma çalıştayları düzenleyeceklerini belirtti.
Sektörel Haberler 25.10.2021, 22:56
Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy’u ziyaret eden Durak, burada yaptığı açıklamada, TR41 Bölgesi Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te kırsal stratejileri belirlemek ve proje fikirleri geliştirmek üzere çalıştaylar planladıklarını söyledi. Durak, bu toplantılarda bölgede öne çıkan alanlar, sektörler, ihtiyaçlarla ilgili de çalışma yapacaklarını ifade ederek, çalıştaylara kooperatifler, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, proje geliştirme fikirleri ve bölgedeki kırsal kalkınma hakkında önerileri olan tüm kurumları davet edeceklerini dile getirdi.
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