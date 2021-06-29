Başkan Aktaş’tan Mudanya’ya müjde

Büyükşehir Belediye Meclisi Güzelyalı nazım imar planını onayladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş yaptığı paylaşımda, “Mudanya’da kronik bir sorun haline gelen Güzelyalı imar planlarını hızlıca çözüme kavuşturmak için, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde karar aldık. Üzerimize düşeni yaptık, çözüm yolunu açtık” ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Mudanya’da, başta Güzelyalı, Çağrışan, Göynüklü bölgeleri olmak üzere mahkemelerin iptal kararları sonucu planlarda sorunlu süreçler ve buna bağlı olarak vatandaşların talepleri olduğuna dikkat çeken Aktaş, konunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme geldiğini belirtti. Aktaş, “Bu kapsamda, Mudanya kısmi yapılaşma tespiti çalışması ile Belediyemiz sorumluluğunda bulunan 1/5000 ölçekli Güzelyalı nazım imar planı onaylandı” dedi.Başkan Aktaş’ın paylaşımında sürecin sonraki adımlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Bu aşamadan itibaren bu plan ile uyumlu olacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Mudanya Belediyesi’nde hazırlanarak alınacak meclis kararı ile onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesi gerekmektedir.”

Sıra Çağrışan’da

Mudanya Çağrışan’da imar planları ile ilgili yaşanan sorunlara da değinen Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu bölge için de 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, kararın Ağustos 2021 Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı’nda alınmasının hedeflendiğini duyurdu.