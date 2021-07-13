Barış Gül PERYÖN Genel Merkez yönetiminde

Genel Kurul’da 26. Dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerinin görev paylaşımı da yapıldı. Geçmiş dönem PERYÖN Güney Marmara Şubesi Başkanı ve FAVEO Danışmanlık Kurucusu ve Genel Müdürü Barış Gül, PERYÖN Danışma Kurulu Üyesi olarak görev aldı.Toplantıda bir konuşma yapan PERYÖN Başkanı Buket Çelebiöven, derneğin 50’nci yılını kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “50’inci yılımızda ‘Gelecek İnsan Konuşursa Başlar’ diyoruz” dedi.