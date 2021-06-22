BALKANTÜRKSİAD Ata’nın huzurunda

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu’nun Anıtkabir ziyaretinde Başkan Fatih Şakir’in Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu.

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir Anıtkabir Özel Defteri’ne de şunları yazdı:

“Yadigarınız olan Balkan ve Rumeli’deki kardeşlerimiz ile ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizi kuvvetlendirerek sürdürmeye büyük özen gösteriyoruz. Hiçbir zaman bitmeyecek sevgimiz ve saygımız ile şükranlarımızı sunuyoruz”