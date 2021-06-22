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BALKANTÜRKSİAD Ata’nın huzurunda
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) 2021-2023 dönemi Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısı sonrası pandemi kısıtlamalarının da kaldırılmasıyla, ilk şehir dışı programını Ankara’ya gerçekleştirdi ve Anıtkabir’i ziyaret etti.
Sektörel Haberler 22.06.2021, 00:06
BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu’nun Anıtkabir ziyaretinde Başkan Fatih Şakir’in Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu.
BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir Anıtkabir Özel Defteri’ne de şunları yazdı:
“Yadigarınız olan Balkan ve Rumeli’deki kardeşlerimiz ile ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizi kuvvetlendirerek sürdürmeye büyük özen gösteriyoruz. Hiçbir zaman bitmeyecek sevgimiz ve saygımız ile şükranlarımızı sunuyoruz”
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