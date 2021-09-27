Balkan ülkeleri Bursa’da buluştu

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD Bursa, Türkiye ve Balkan ülkelerine katkı sağlayacak çalışmalarına devam ediyor. Kuruluşunun 10’ncu yılını özel etkinliklerle kutlayan dernek, ekonomik ve sosyal anlamda da marka işlere imza atıyor.

BALKANTÜRKSİAD’ın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş birliğinde düzenlediği Balkan Ülkeleri Ekonomik İş Birliği Forumu’nda, Balkan ülkeleri ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler ve fırsatlar değerlendirildi. Forumda, 8 Balkan ülkesinden büyükelçi ve ateşeler ülkeleriyle ilgili sunumlar yaparak, katılımcılara iş imkanları hakkında bilgiler verdiler.

Komşuluk, ekonomik ilişkilerle güçlenecek

Bu yıl ikincisi düzenlenen forumun açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkanvekili İskender İskenderoğlu bu etkinliği çok önemsediklerini vurguladı. Türkiye ve Balkan ülkelerinin coğrafi konumunun önemine dikkat çeken İskenderoğlu, “Dünya ticaretinin merkezinde yer alan ülkeler olarak birlikte yapabileceğimiz çalışmalar büyük önem taşıyor” dedi.

Konuşmaların ardından forum bölümüne geçildi. Denizbank Bölge Müdürü ve BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Burak Bozkaya moderatörlüğünde, ülkelerin büyükelçi ve ataşelerinin katılımıyla, iki ayrı oturumda gerçekleştirilen forumda Hırvatistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Moldova’daki iş fırsatları konuşuldu.

BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir de konuşmasında şunları söyledi: “Tarihsel süreç içerisinde dünyada, ülkeler arasında sınırlar değişmiş, zaman zaman da göçler yaşanmıştır. Coğrafya kaderdir ve bu coğrafyada hep beraber yaşıyoruz. Bu yüzden komşuluk çok önemli ve ülkeler arasındaki komşuluk ilişkilerinin başında da ekonomik iş birlikleri gelmekte. Bu yüzden toplantımıza büyük önem veriyor ve hepimiz için faydalı olmasını diliyorum.”

Minia Balkantürk Parkı büyük beğeni topladı

BALKANTÜRKSİAD’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Nilüfer Belediyesi ile birlikte dernek merkezinin yanında projelendirdiği Minia Balkantürk Parkı’nın açılışı Balkan ülkelerinin büyükelçi ve ataşeleri ile Bursa protokolünün yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

