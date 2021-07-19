Bakan Muş iş dünyasına TOBB’dan seslendi

Bakan Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı’na katıldı. Bakan Muş, istişare toplantılarının ülke ekonomisine sağladığı katkıya değinerek, önümüzdeki süreçte de TOBB üyeleri başta olmak üzere iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceklerini söyledi. Türkiye’de hızlı, bürokratik külfetlerden arındırılmış, güvenli ve sürdürülebilir ticaret ortamı tesis etmeyi hedeflediklerini dile getiren Bakan Muş, “Pandemi döneminde, dünyaya göre ülkemiz istihdamı büyük yara almamış, üretim ve ihracatı ise birçok sektörde artarak devam edebilmiştir. Bu yüzden ekonomimizde çarkların daha hızlı dönmesi için sektör temsilcilerinin görüşlerine önem veriyorum” dedi. Muş, aşılamanın hızlanması ve 2021 yılına ilişkin öncü göstergeler çerçevesinde küresel ekonomide ve iç talepte iyileşmenin devam ettiğini ifade ederek, uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisinin 2021’de yüzde 6’nın üzerinde büyüyeceğini öngördüğüne dikkati çekti. Muş, büyümeyle birlikte diğer önemli gündem maddelerinden birinin de cari açık olduğunu söyledi. Cari açığın önemli oranda enerji ithalatıyla ilgili olduğunu anımsatan Muş, Karadeniz’deki doğalgaz rezervleri ile birlikte katma değerli ihracat ve yatırımların desteklediği büyümeyle orta vadede cari açık sorunun Türkiye’nin gündeminden çıkacağını dile getirdi.



“Sürdürülebilir başarı için iş insanlarına görev düşüyor”

Türkiye ekonomisinin dünyayla tam bir entegrasyon içerisinde olduğunu dile getiren Muş, ülkede ticaretin güvenilir, hızlı ve kolay bir şekilde yapıldığı ekonomik yapının mevcut olduğunu belirtti. Muş, bu doğrultuda dijital dönüşüme, yeşil ve döngüsel ekonomiye verdikleri desteklerle geleceğe yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydererek, “Bu tablonun sürdürülebilir bir düzleme oturtulması ve daha üst seviyelere ulaşması için siz değerli iş insanlarımıza büyük görev düşmekte” şeklinde konuştu.