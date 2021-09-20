Bahri Şarlı güven tazeledi

Türkiye genelinde 957 esnaf kefalet kooperatifi, 32 bölge birliği ve merkez birliği teşkilatlanmasına sahip olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalat Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’nin (TESKOMB) pandemi nedeniyle ertelenen kooperatif genel kurullarının tamamlanmasının ardında bölge birliklerinin genel kurulları başladı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Şarlı, eylül sonuna kadar bölge genel kurullarını tamamlayıp, 16 Ekim’de TESKOMB Genel Kurulu’nu yapacaklarını söyledi. Konuşmasında görev dönemi boyunca gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatan Bahri Şarlı, “Bölge birliğinde 2017 sonunda 41 bin 747 olan kayıtlı ortak sayısını 2020 sonunda 10 bin 998 artarak 52 bin 735’e yükselttik. Bunun yanında 2017 sonunda 1 milyar 779 milyon lira olan plasman limitimizi 2 milyar 132 milyon lira artırarak 3 milyar 911 milyon lira çıkardık. Takipteki alacakların kullanılan krediye oranını yüzde 1’e düşürdük. Son üç yılda ortak sayısında yüzde 26,32, tahsis olunan plasmanda ise yüzde 119,85 artış kaydettik” dedi.

Pandemiden önce bölgedeki takip oranının yüzde 2’yi geçmediğine dikkat çeken Şarlı, “Bu esnaf ve sanatkarların borçlarına ne kadar sadık olduğunun tescilidir. 25 bin liralık pandemi kredisinden bölgemizde 16 bin 846 esnaf yararlandı. İcradaki borçlar için 2 defa yapılandırmaya gidilerek 2 bin 739 esnafımız 16 milyon 23 bin lira temerrüt faizinden kurtuldu. Bununla birlikte kredi taksitleri de ertelendi” diye konuştu. Şarlı konuşmasını şu sözlerle tamamladı; “Üretimden istihdama ülke ekonomisine katkı sağlayan esnaf ve sanatkarlara ne kadar destek sağlansa azdır. Bu yüzden finans sorunlarımızla ilgili tüm iyileştirmeler ve destekler için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.” Birliğin Yönetim ve Denetim Kurulu şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu: Bahri Şarlı, Murat Özkarayurt, Enver Erdoğan, Faruk Demir, Halit Gölcan, Ahmet Saldız, Fahrettin Bilgit, İrfan Derici, İsmail Günenç ve Kaplan Sönmezyıldız.

Denetim Kurulu: Muhammer Şener, Orhan Tanhan ve İsa Oruç, Kaplan Sönmezyıldız, Vedat Bayram Aydın

