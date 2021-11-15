Ayakkabı sektörü Bursa’da buluştu

Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılış töreninde, ayakkabıcılık ve deri sektörünün ülke için çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye’nin kaliteli ayakkabı üretiminde lider ülkelerden biri olduğunu belirten Eker, “Bursa’da 500’e yakın esnaf odasına kayıtlı, 300 de ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı ayakkabı firması var. Bursa, kadın ayakkabısı konusunda çok güçlü bir kent. Bu alanda fuar yoktu. Biz, bu işe başladık ve bu yıl beşincisini düzenliyoruz” diye konuştu.

Başkan Aktaş Bursa’nın avantajlarına dikkat çekti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Dünyadaki tüm gelişmeler gösteriyor ki Türkiye lojistik ve lokasyon olarak kıymetli bir noktada, genç nüfusumuzla değerimiz daha da artıyor. Birçok sektör bu avantajı kullanabilir. Bursa’da ayakkabıcılık sektöründe ciddi bir altyapı var, bu sektörün gelişimi ve ekonomiye daha da katkı sağlaması adına çalışmaları artırmalıyız” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, “Ben Bursa açısından fuarcılığı çok önemsiyorum. Bursa pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da öncü bir şehir” şeklinde konuştu. Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan da salgın sebebiyle ayakkabı sektöründe iki yıldır ciddi bir sıkıntı yaşandığını dile getirerek, “Şimdi toparlanma sürecindeyiz, toparlanıyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Arif Tak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ayakkabı ve Deri Sektörü Meclis Üyesi Altuğ Gencer tarafından, fuarın açılış kurdelesi kesildi ve stantlar gezildi.