Avrupa Yeşil Mutabakatı BALKANTÜRKSİAD’ın gündeminde

Seminerin açılış konuşmasını yapan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçil Bulcan Ürküt, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı iklim ve çevreyle ilgili zorluklarla mücadele konusunda bir yol haritası olarak tanımlayarak, belirlenen hedefler doğrultusunda sürdürülebilir bir gelecek için ekonomide yaşanacak dönüşümün önemine dikkat çekti. BALKANTÜRKSİAD’ın geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyesi Makbule Çetin’in moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü katılımcılara, iklim değişikliği ile mücadele, sınırda karbon düzenleme mekanizması ve hedeflediği sektörler, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki döngüsel ekonomi eylem planı, temiz enerji dönüşümü, sürdürülebilir ve akıllı ulaşım stratejisi konularında açıklamalarda bulundu.

“Çalışmalara başlamak için geç kalmayın”

Güçlü, mutabakat ile AB pazarına arz edilen ürünlere için yeni mevzuatlar ve standartlar getirildiğine dikkat çekerek, bunlara Türkiye’nin uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü sözlerini şöyle sürdürdü: “Özel sektörün bu dönemde atması gereken adımlar önümüzdeki yıllarda çok önemli olacak. Bu hazırlıklar son dakikaya bırakılmamalı. Yeşil Mutabakat kapsamında her sektörü farklı şekilde etkileyecek düzenler söz konusu. Bu yüzden KOBİ’ler dahil tüm işletmeler bu dönüşüme uyum için çalışmaya şimdiden başlamalı. İşletmeler kendi sektörleri için belirlenen hedeflere ulaşmak için kendilerini düzenlerken, STK’lar da bu kapsamda üyelerine yönelik projeler yapmalı.”