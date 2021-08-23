ASELSAN’ın çalışmalarına Bursa’dan destek

Türkiye'nin uzay, havacılık ve savunma sanayisindeki milli teknoloji hamlesine destek vermek amacıyla faaliyetlerini sürdüren BASDEC stant ile katılım sağladığı 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF) ülkemizin öncü savunma sanayii şirketlerinden ASELSAN ile önemli bir işbirliğine imza attı. Fuarda gerçekleşen törende işbirliği protokolünü ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz ile BASDEC Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu ve Başkan Yardımcısı Muhsin Mardin imzaladı. Protokol kapsamında BASDEC üretimde yerli kaynakların tamamından faydalanmayı hedefleyen ASELSAN’ın millileştirme ve yeni kaynak oluşturma çalışmalarına katkı sağlayacak.

“Bursa savunma sanayiinde söz sahibi konumuna geldi”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BASDEC’in kurulduğu 2013 yılından bu yana Türk savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu ürünlerin Bursa’da üretilmesi adına çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydetti. Otomotiv, makine, tekstil ve gıda gibi sektörlerde Türkiye’nin üretim ve ihracat merkezi olan Bursa’nın BASDEC ile savunma sanayiinde de söz sahibi konumuna geldiğini belirten Başkan Burkay, “Her geçen yıl savunma sanayiindeki üretim, ihracat ve katma değerimiz artıyor. Kümelenme ile birlikte ihracatımızda yüzde 615 artış yaşanırken, firmalarımızın 12.7 dolar olan kilogram başına ihracat değeri ise 33 dolara ulaştı” dedi.

“ASELSAN ile işbirliği perçinlendi”

Başkan Burkay, savunma sanayiindeki millileştirme çalışmalarına destek olmanın BASDEC’in öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirterek, “Son 8 yıllık süreçte ana yüklenicilere tedarik sağlayan firmalarımızın sayısında önemli artışlar yaşandı. Özellikle tedarikçi çalıştayları etkinliklerimiz sayesinde ASELSAN’a tedarik sağlayan BASDEC üyesi firmalarımızın sayısı yüzde 100’den fazla artış gösterdi. IDEF’te yaptığımız protokolle de ASELSAN ile işbirliğimizi daha da perçinlemiş olduk” diye konuştu.

“Bursa, savunma sanayiine artık daha çok ürün ve hizmet sunuyor”

BASDEC Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu ise toplam 126 üyesi bulunan BASDEC’in önemli projelere imza attığını vurguladı. Ana üreticilerin ihtiyaçları için başvuracağı ilk kümelenme olma vizyonuna sahip olan BASDEC’in getirdiği sinerji ve işbirliği ile Bursa’nın savunma sanayisine daha çok ürün ve hizmet sunduğuna dikkati çeken Hatipoğlu, “Bursa, Savunma Sanayii Başkanlığı ve ana savunma sanayii kuruluşlarımızdana daha fazla ilgi görüyor. BASDEC olarak firmalarımız ile ana savunma sanayi kuruluşları arasında köprü görevi üstleniyoruz. Ana yükleniciler ile geliştirdiğimiz iletişim kanalları ile sürekli ana yükleniciler ve üyelerimizi bir araya getiriyoruz. ASELSAN ile yaptığımız protokol de Bursa’nın savunma ve havacılık sektörlerindeki payının artmasına önemli katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.