Ambalaj sektörünün büyük buluşması

Bu yıl 27’incisi düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 12 – 15 Ekim tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş. ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) iş birliğinde; Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD), Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD), Etiket Sanayicileri Derneği (ESD), Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD), Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD), Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) ve Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) destekleri ile düzenlenen fuara ambalaj endüstrisinin her alanından 1100’ün üzerinde yerli ve yabancı firma ve firma temsilcisi katıldı.

Fuar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Bu kapsamda fuar organizasyonun kendi davet ettiği 1.000’e yakın VIP ziyaretçilere ek olarak bakanlık tarafından yürütülen alım heyeti programı kapsamında yabancı ziyaretçiler fuar süresince katılımcı firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

Kağan YEŞİL

BURPAS - Ay Plastik YKB

Avrupa’nın ambalaj üretim merkeziyiz

Avrasya Ambalaj Fuarı her yıl olduğu gibi ambalaj sektörümüzün önemli markalarını ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Ambalaj ürünleri, tamamlayıcı ambalaj ürünleri, ambalaj üretimine yönelik ham madde ve ara ürünler, ambalaj sanayiine yönelik hizmetler, ambalaj baskı, oluklu mu­kavva-karton ambalaj üretim ve konverting teknolojileri, ambalaj makineleri, ambalaj üre­tim makineleri, makinelere yönelik yardımcı ci­haz, donanım ve sistemler, içecek ve gıda tek­nolojileri, ambalaj geri dönüşüm teknolojileri ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren firma­ları buluşturan en önemli platformlarda birisi haline geldi. Türk ambalaj sektöründe önemli bir noktaya ulaşan Ayplastik olarak Avrasya Ambalaj Fuarı’nı önemsiyoruz. Bu yıl 27’ncisi gerçekleşen Avrasya Ambalaj Fuarı’nı her yıl takip ediyoruz. 2022 Uluslararası Avrasya Am­balaj Fuarı’nda yeniden olmaktan çok mutlu­yuz. Türk ambalaj sektörünün dünyayla buluş­tuğu bu önemli etkinlikte kaliteyle şekillendirdiğimiz ürünlerimiz ve uzman ekip­lerimizle birlikte sektörle beraber olmak ve kuvvetli diyaloğumuzu daha da güçlendirmek üzere bir araya geldik. Firma olarak, müşterile­rimizin ihtiyaçlarının doğru tespiti ve çözümü için sahip olduğu deneyim ve profesyonel in­san kaynakları ile en verimli şe­kilde üretim sürecini yürütmek­teyiz. Bu noktada en büyük ürün gamımız olan gıda amba­lajları ve taşıma ambalajları noktasındaki yeni ürün çeşitle­rimizle fuarda yer aldık. Tür­kiye ambalaj sanayi hızlı geli­şen bir sektör. Avrupa’nın ambalaj üretim merkeziyiz. Hızlı kentleşme, nüfus artışı, yaşam standartlarının yükselmesi, kadınların iş hayatına katılımındaki artış, tüke­tim alışkanlıklarındaki değişmeler, alışveriş merkezlerinin yaygınlaşması ile perakende alışveriş eğiliminin artması, tüketim ürünlerine olan talep artışı ve ihracatın artması sektörün hızlı gelişmesindeki başlıca etkenleri olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de plastik ambalaj üre­timi yaklaşık 3,7 milyon tonun üzerindedir. Bu noktada Türkiye’de ambalaj malzemesi üreten binlerce büyük, küçük ve orta ölçekli firmalar yoğun olarak Bursa başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Kayseri ve Manisa’da faaliyet göster­mektedir.

Bursa; ambalaj sektörüne hitap eden onlarca sektöre ve perakende alanında milyonlara hi­tap edebilen güçlü bir şehirdir. Bu noktada ge­rek Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Plastik ve Ambalaj Komitesi gerekse Başkanlı­ğını yürüttüğümüz Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak uluslararası alanda bir fuara ev sahipliği yapmak hem sanayi şehri Bursa’mız hem de sektörümüz açısından bü­yük kazanımlar sağlayacaktır.

Recep TUNÇ

Edda Makine Genel Müdürü

Kutu üretiminde hızlı çözüm

Firma olarak yumuşak paketleme ile ilgili 75 – 80 ülkeye ihracatımız var. Türkiye’nin en büyük ambalaj fuarı olan Avrasya Ambalaj Fuarı’na da yeni iş fırsatları bulmak ve mevcut müşterilerimizle bir araya gelmek için katıldık. Bu anlamda fuar beklentilerimizi oldukça karşıladı. Özellikle yakın coğrafyalardan gelen müşterilerimizle geleceğe yönelik iş fırsatlarını masaya yatırdık.

Edda Ambalaj Makineleri olarak yumuşak mobilya paketleme makineleri üretiyoruz. İstediğiniz ölçüde, anlık ve istediğiniz adette kutu yapan makinelerimiz var. Aslında ürünlerimiz çok geniş bir alanda kullanılıyor. Bu ürünümüz CNC kontrollü bir kutu üretim makinesi. 50’den fazla ön tanımlı kutu şeklini istediğiniz ölçü ve adette yapabiliyor. TÜBİTAK Projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz yüksek teknolojili bir makine. Bunun Türkiye’deki ilk üreticisiyiz. Bu ürünümüzü dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. ABD, İtalya ve Almanya gibi dünyanın farklı ülkelerindeki fuarlara katılarak makinemizi tanıtıyoruz. Pandemiyle birlikte bu makinenin gelişimi hız kazandı. Salgın sürecinde online alışverişin hız kazanmasıyla farklı ölçülerde siparişlerin anlık kutulanması ihtiyacı ortaya çıktı. Biz de bu ihtiyaca yönelik üretim gerçekleştirdik.