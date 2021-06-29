Ali Baklan ‘yılın işadamı’ seçildi

Gıda sektöründeki faaliyetlerinin yanı sıra Özbekistan’da da önemli yatırımları bulunan Ali Baklan’a ödülünü Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Alişar Agzamhocayev verdi. İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreninde ‘Türk Dünyası Hizmet Ödülü” verilen Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Alişar Agzamhocayev yaptığı konuşmasında, “Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkiler artarak devam ediyor. İnşallah daha da gelişecektir. Yaşasın Türkiye-Özbekistan dostluğu” dedi. İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomi Derneği Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy da, Türk Dünyası Gönül Elçisi misyonumuza uygun olarak, dostluk, kardeşlik ve işbirliğine katkılarımızı sürdürüyoruz” dedi.

‘Özbekistan’da Yılın İşadamı’ seçilen Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosu ve Baktat Zeytin AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baklan da ödülünü aldıktan sonra, “Bizim hizmetimiz ülkemiz ve kardeş ülkelerimiz için ve sonuna kadar buradayız” şeklinde konuştu.