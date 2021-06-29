Abidin Usta’nın lezzetleri Bursa’yı sarıyor

Abidin Usta Osmanlı Sofrası’nın yanı sıra Örnek Yemek ve Kamil Özen Billuriye firmalarıyla Bursa’ya hizmet veren Örnek Yemek Sanayi, pandemi şartlarının normalleşmesiyle birlikte yatırımlarına hız verdi. 1967’de Tuz Pazarı’nda açılan lokantalarıyla Bursa’nın vazgeçilmez lezzet durakları arasında yerini alan Abidin Usta Osmanlı Sofrası, Matlı Plaza’daki yeni lokantasıyla Bayathane Caddesi, Şehreküstü, Kestel ve Podyumpark’ın ardından Bursa’daki şube sayısını 5’e çıkardı. Yeni şubenin açılışına AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de katıldı. Hem catering hizmeti hem de lokantalarıyla sektörün önemli firmaları arasında yer alan Örnek Yemek Sanayi, 250 kişilik kapasiteye ve özel konuklar için ayrılmış bir bölüme sahip olan Abidin Usta Osmanlı Yemekleri’nin yeni şubesinde, 25 kişilik deneyimli çalışan kadro, Bursa ve Osmanlı mutfağının değişilmez lezzetlerini, hijyen koşullarından taviz vermeden konuklarına sunuyor.

Abidin Özen’in mirası

İstanbul Caddesi’nde

Örnek Yemek Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Şakir Özen, kurucuları Abidin Özen’in mirasını devam ettirdiklerini söyledi. Özen, “Abidin Özen, Bursa esnafının abisi, ahiliğin son temsilcilerindendi. “Abidin Usta” markasıyla çok sevdiği Bursa halkına, onun bize miras bıraktığı lezzetleri İstanbul Caddesi’nde Matlı Plaza’daki yeni yerinde sunmaya başladı” dedi.