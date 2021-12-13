“AB pazarı, makine sektörü için alternatifsiz”

8 – 9 Aralık 2021 tarihlerinde Dijital Dönüşüm ve Mobilite için Asfalt 4.0” teması ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü himayesinde, Yollar Türk Milli Komitesi - YTMK ve Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği-ASMÜD iş birliğinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Center ev sahipliğinde düzenlenen sempozyuma konuk konuşmacı olarak katılan Gencer, bu etkinliğin sektörü geleceğe taşımak için önemli olduğunu söyledi. Makine imalat sektörünün ihracat rakamları ile ilgili bilgiler paylaşan Gencer, MİB olarak uluslararası bağımsız bir kuruluşa yaptırdıkları araştırma sonucunda, makine ihracatının önümüzde 8 yıl içerisinde 63 milyar düzeyine çıkacağı sonucuna ulaştırdıklarını dile getirdi. AB ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye makine imalatçılarının ana pazarı olduğuna dikkat çeken Gencer, “Firmalarımız Avrupa’da pazarlama altyapıları yatırımlarını artırıyor. AB pazarı, makine sektörümüz açısından alternatifsiz. AB pazarındaki gelişmelere uyumda daha hızlı hareket etmeliyiz. Kısa süre sonra mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı, verilerin serbest dolaşımının sağlanabildiği ölçüde mümkün olacak. Bunun için de veri güvenliği, veri dolaşımı ve mülkiyeti gibi konularda ülkelerin mevzuat ve teknik altyapılarının uyumu gerekecek” diye konuştu. Konuşmasında Avrupa Yeşil Mutabakatı’na da değinen Gencer, Mutabakata hızla uyum sağlanmasının Türkiye’ye önemli avantajlar sağlayacağını sözlerine ekledi.

