13 ODA VE BORSA Guhem’de toplandı

Bursa’da faaliyet gösteren 13 oda ve borsayı bir araya getiren Ortak Akıl Toplantıları’nın 20’ncisi, oda ve borsa başkanları, meclis başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’yı birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir geleceğe taşımak amacıyla 2013 yılında başlattıkları ortak akıl toplantılarının artık bir gelenek haline geldiğini söyledi.

Burkay’dan ihracat vurgusu

Normalleşmeyle birlikte Bursa’da sanayi üretimi, ihracat ve yatırımlarda pozitif gelişmelerin yaşandığını belirten Burkay, son dönemde her sektöre Bursa’ya ilgi ve siparişlerin artığına dikkat çekti. BTSO olarak ihracatta sektörlerin önünü açacak faaliyetlere hız verdiklerini kaydeden Burkay, “Bu dönemde dış ticaret firmalarımız için tek çıkış noktası olacak. Oda olarak bu yıl sonuna kadar 7, gelecek yıl ise 40 fuar ve alım heyeti organizasyonu düzenleyeceğiz” diye konuştu. Burkay konuşmasında Turkish Cargo ile yapılan işbirliğini de değinerek, firmaları Lojistik AŞ’nin avantajlarından faydalanmaya davet etti.

“Stratejik sektörlerde dışa bağımlılığımızı azaltmalıyız”

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı da salgın döneminde yaşanan sıkıntılardan dolayı firmaların konvansiyonel ticaret yöntemlerinden, dijital ticarete yöneldiğine dikkat çekti. Bursa’nın yeni ticari düzende yeni hedefler belirlemesi gerektiğini vurgulayan Matlı, “Gıda, otomotiv, imalat ve makine sektörlerinde ciddi potansiyel barındıran şehrimizin, özellikle enerji, tarım ve savunma gibi stratejik sektörlerde kendi üretimini gerçekleştirerek, dışa bağımlılığı azaltan ve üstün olduğu sektörlerde temel tedarikçi konumunda olmayı hedeflemesi gerekmektedir” dedi.

İnegöl’de eleman sıkıntısı yaşanıyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ise mobilya, tekstil, makine ve tarım sektörlerinin İnegöl ekonomisinin can damarını oluşturduğuna işaret ederek, bu sektörlerde çalışacak eleman bulamadıklarını, bunun çözümü için meslek lisesi algısının değiştirilmesine yönelik faaliyetler yapılması gerektiğini vurguladı.

Gemlik ve Yenişehir’den güzel haberler

Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, Borsa olarak ‘Gemlik Zeytini’ için coğrafi işaret tescili aldıklarını, ürünün tanıtımı için yurt içi ve yurt dışı fuarlara katıldıklarını söyledi.

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun ise Yenişehir Havalimanı’nda faaliyet gösteren BTSO Lojistik AŞ’nin ardından Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli yüksek standartlı demiryolu hattının da devreye girmesiyle Yenişehir’in lojistik bir üs haline geleceğini vurguladı.