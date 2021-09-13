Rusya pazarı OİB’in markajında

Moskova’da 7- 11 Eylül tarihleri arasında ticari araçlar ve tedarik sanayi alanında Milli fuar katılımı düzenlendi. Fuarda OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu’nun ev sahipliği yaptığı Türkiye Milli standını, T.C. Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Moskova Ticaret Başmüşaviri Ferudun Başer ve Ticaret Müşaviri Mustafa Gökçeoğlu da ziyaret etti. Heyet, fuar alanını da gezerek Türk firmalarının stantlarında incelemelerde bulundu ve katılımcılardan bilgi aldı.OİB, pandemi nedeniyle geçen yıldan bu yana online fuarlar ve dijital sektörel ticaret heyetleri gibi organizasyonlarla mevcut ve alternatif pazarlarda ihracatı artırmaya çalışıyor. OİB, bu kapsamda Comtrans gibi fuarların da etkisiyle 2020 yılında 468 milyon dolar otomotiv ihracatı gerçekleştirdikleri Rusya ile iş birliğini artırmayı ve bu yılki ihracata ivme kazandırmayı hedefliyor. OİB organizasyonunda Türk otomotiv firmaları da Mart 2020 döneminden bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleşen fuarda Rusya başta olmak üzere dünya otomotiv sektörü temsilcileri ile bir araya gelme fırsatı yakaladı.

Fuarla ilgili değerlendirmede bulunan OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, fiziki fuarların başlamasıyla potansiyeli olan pazarlarda daha verimli görüşmeler yaparak ihracata katkı sağlayacaklarına inandıklarını ifade etti. Sabuncu, “Comtrans 2021 Fuarı’nda ticari araçlar ve tedarik sanayi alanındaki son yenilikleri görme şansı elde ettik, Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen sektör temsilcileriyle bağlantılar kurmaya çalıştık. Verimli bir fuarı geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Pandemi el verdiği müddetçe fiziki organizasyonlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Türkiye, Rusya’nın tedarik pazarında güçlü konumda

Avrupa’nın en kalabalık nüfusuna sahip olan Rusya’nın 2020 yılında 18 milyar dolar otomotiv ithalatı ile endüstride büyük bir potansiyeli bulunuyor. Türkiye ise Rusya’da özellikle tedarik sanayiinde güçlü durumda bulunuyor. Türkiye, Rusya’nın otomotiv ithalatında 11. sırada, Rusya ise otomotiv ihracatımızda 14. sırada yer alıyor. Rusya ise Türk tedarik endüstrisinin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 8.sırada yer alıyor. Türkiye, tedarik endüstrisi ithalatı 10 milyar dolar civarında olan Rusya pazarından daha fazla pay almayı planlıyor.