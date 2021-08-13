ÖTV düzenlemesiyle otomobil fiyatlarında indirim bekleniyor

Otomobil fiyatlarının bugün yayımlanan özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahı artışı düzenlemesiyle 5 bin lira ile 50 bin lira arasında değişen miktarlarda düşmesi bekleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otomobiller için oranlara esas ÖTV matrahlarında değişikliğe gidilirken, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 135 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından aldığı bilgilere göre, özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik düzenlemenin, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

Yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi ve dolayısıyla tercihlerin bu otomobillere kayarak cari açığın azaltılması amaçlanıyor. Ayrıca düzenlemenin, söz konusu kategorideki otomobil fiyatlarının düşmesi sonucu enflasyona da olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

Motor silindir hacmi 1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 328 bin 602 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 145 bin 400 lira ile 162 bin 840 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 5 bin lira ile 17 bin lira arasında değişen tutarlarda düşeceği tahmin ediliyor.

Aynı şekilde yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarılması neticesinde de vergiler dahil satış fiyatı 230 bin 100- 318 bin 600 lira olan otomobillerin fiyatının 26 bin liradan 50 bin liraya kadar değişen tutarlarda inmesi bekleniyor.

İthal otomobile talebin, düşük ÖTV oranına tabi yerlilere yönelmesi hedefleniyor

Öte yandan, motor silindir hacmi 1600 cm3'ün üstündeki otomobillerin neredeyse tamamı ithal otomobillerin orana esas matrahlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Böylece maliye politikası değişikliğiyle yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

MASFED Başkanı Erkoç: Matrah güncelleme düzenlemesi daralan otomotiv sektörüne can suyu olacaktır

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah limitlerinde yapılan değişikliğin ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıyacağını belirterek, "Matrah güncellemesi sayesinde piyasa hareketlenecek ve düzenleme, daralan otomotiv sektörüne can suyu olacaktır." dedi.

Erkoç, AA muhabirine, otomobil alım satım işlemlerinde kullanılan ÖTV oranlarına esas matrah limitlerinde yapılan değişikliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yapılan değişikliğin belirli sıfır otomobil fiyatlarını düşüreceğine işaret eden Erkoç, yapılan düzenlemeyle bazı sıfır araç fiyatlarının 60 bin liraya kadar gerileyeceğini söyledi.

Erkoç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle her sektörde yaşanan daralmanın otomotiv sektörünü de etkilediğine dikkati çekerek, ekonomik sıkıntılardan dolayı alım gücünün düştüğünü dile getirdi.

Kur hareketliliğinden dolayı araç maliyetlerinin arttığını ifade eden Erkoç, ÖTV artışıyla da otomotiv piyasasının daraldığını anlattı.

Erkoç, sıfır araç fiyatlarındaki düşüşün ikinci el otomobil sektörünü de hareketlendireceğini belirterek şunları kaydetti:

"Araçlarını değiştirmek için beklemede olan vatandaşlarımız fiyatlardaki düşüşle yeni araç almak isteyecek, eski otomobillerini de elden çıkaracaktır. Bunun yansıması da ikinci el sektöründe ciddi bir şekilde görülecektir. Düzenleme ikinci el otomobil fiyatlarına yansıyacaktır. Matrah güncellemesi sayesinde piyasa hareketlenecek ve düzenleme daralan otomotiv sektörüne can suyu olacaktır."

Düzenlemeyle neler değişti?

Cumhurbaşkanı Kararı ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi.

Aynı silindir hacmindeki otomobillerde matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasında olan yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti 92 bin-150 bin lira olarak belirlendi.

Motor silindir hacmi 1600-2000 cm3 arasındaki binek otomobillerde, elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800'ü geçmeyen otomobillerde yüzde 45'lik ÖTV oranına esas 85 bin liraya kadar olan matrah üst limiti 114 bin liraya çıkarıldı.

Aynı motor silindir hacmindeki otomobillerde yüzde 50 ÖTV oranına esas 85 bin ile 135 bin lira aralığındaki matrah limitleri de 114 bin ile 170 bin lira aralığına çekildi.