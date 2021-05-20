Yerli ve milli tohumlar fideye dönüştü

Artan hibrit tohum kullanımı ile birlikte her geçen yıl ülkemizde üretilebilir yerli tohumların kaybolmaya yüz tuttuğu günümüzde, Osmangazi Belediyesi’nin başlattığı yerli ve milli tohum geliştirme çalışmaları büyük önem taşıyor. İthal tohumun önüne geçip, yerli ve milli tohumun yaygınlaştırılması amacıyla Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi bünyesinde kurulan Ekolojik Yaşam Merkezi’ndeki serada, yerli tohumlardan elde edilen fideler yetiştiriliyor.

“AMACIMIZ YERLİ VE MİLLİ TOHUMLAR ÜRETMEK”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘Ata Tohumu Yetiştirme’ projesi ile geleneksel ata tohumlarını yeniden üretip çoğaltarak, sürdürülebilir üretime katkı sağlamak istediklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl başlattıkları projeden çok iyi sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Başkan Dündar, Türk tarımının yerli ve milli tohum ile güçlenmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Dündar, “Ekilen tohumların bir kısmı fide olarak topraktan çıktı. Bu çalışmadaki amacımız, halk tabiriyle tavan arasında kalmış diyebileceğimiz orijinal, ata tohumlarımızı bulup onların kalitesini bozmadan, genetiği ile oynanmadan üretilebilir yerli ve milli tohumlar elde etmek” diye konuştu.

“21 TÜR VE 100 ÇEŞİT ATA TOHUMU ÜRETTİK”

Yaşam Merkezi’nde, ata tohumları yetiştirmenin yanı sıra ekolojik yaşam ve perma kültür eğitimleri de verdiklerini söyleyen Başkan Dündar; “Salgın nedeniyle 2 yıldır bu eğitimleri gerçekleştiremiyoruz. Ancak, ata tohumlarımızın üretilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyorlar. Şu ana kadar yetiştirdiğimiz ata tohumları 21 tür ve 100 çeşit. Tohumlarımız toprakla buluştu. Fidelerimiz çıkmaya başladı. Ürettiğimiz tohumların bir kısmını Ekolojik Yaşam Merkezi’nde ekerken, bir kısmına da vatandaşlarımızla paylaşacağız. Dolayısıyla, ata tohumları ile vatandaşlarımıza evlerinin balkonlarında ve bahçelerinde, domates, biber gibi çeşitli sebzeleri yetiştirme fırsatı sunmuş olacağız. Böylece, ürettiğimiz tohumlarla da, ata tohumlarımızın devamını getirmiş olacağız” diye konuştu.