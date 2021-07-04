Uludağ Bisiklet Tırmanışı Başlıyor

Sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek adına ‘Uludağ Bisiklet Tırmanışı’ yarışması düzenleyen Osmangazi Belediyesi, toplam 282 bisiklet tutkununa ev sahipliği yapacak. Bursa Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilciliği, Yeşil Pedal Spor Kulübü işbirliğiyle 4 Temmuz Pazar günü (Yarın) gerçekleşecek yarış, Bursa Millet Bahçesi (Eski Atatürk Stadı) önünden start alacak. 31,7 kilometre parkur sonunda Uludağ Sarıalan’a ulaşacak yarışçılar ise birbirinden farklı hediyelerle ödüllendirilecek.

Bursa’nın doğal güzelliklerini tanıtacak yarış öncesi etkinlik hakkında açıklama yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm sporculara başarılar diledi. Başkan Dündar, “Bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz Uludağ Bisiklet Tırmanışı ile yeni bir heyecana ortak olacağız. Kadın ve erkek olmak üzere; 18-20 yaş grubundan başlayarak, 60-64 yaş grubuna kadar 26 farklı yaş kategorisinde planlanan yarışta takım sıralaması olmayacak. Parkuru başarıyla tamamlayan her katılımcı birer anı madalyası alacak. Genel klasman sıralamasında dereceye giren sporcularımız için özel ödüllerimiz olacak. Yaş gruplarında dereceye giren ilk üç sporcu da kupalarına kavuşacak” dedi.

BİSİKLET HEYECANINA ‘KARDEŞ’ DESTEĞİ

Yarışın renkli görüntülere sahne olacağını belirten Başkan Dündar, “Yarışmacılarımıza sırt numaralarının yanı sıra içerisinde elektronik çip ve anı forması gibi çeşitli hediyelerin bulunduğu bir çanta verdik. Programımızın heyecanına Bosna Hersek kardeş şehrimiz Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzıbajrıc ve ekibi de dahil oldu. Burada kayıtlarını tamamlayan sporcularımız müzemizi gezme imkanı buldu. İnşallah, güzel bir etkinliğe imza atacağız. Yarışmamızı gelenekselleştirerek, bisiklet tutkunlarının kalbine dokunacağız” diye konuştu.