Osmangazi’de ‘Tanpınar’ Zamanı

Osmangazi Belediyesi tarafından 2001 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışmasına dönüşen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, bu yıl roman dalında gerçekleştirildi. Yarışmanın kazananları geçtiğimiz günlerde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar tarafından açıklanırken, etkinlikler kapsamındaki Tanpınar Sempozyumu ise Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi konferans salonunda gerçekleşti.

DÜNDAR: “BU ETKİNLİKLER OLMASA DİĞER ÇALIŞMALARIN KIYMETİ YOK”

Sempozyumun açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın belediye olarak düzenledikleri kültürel etkinliklerden en önemlisi olduğuna vurgu yaptı. Tanpınar Edebiyat Yarışması kapsamında 2016 yılından bu yana sempozyum da düzenlediklerini kaydeden Başkan Dündar, “Hızlı ve yoğun göç alan Bursa’mızda önemli şehircilik hamleleri gerçekleştiriyoruz. Restorasyon çalışmalarıyla tarihi dokuyu ayağa kaldırıyoruz. Aynı zamanda planlı yeni şehri inşa ediyoruz. Belediye olarak asli görevimiz olan temizlik çalışmalarımızda çok iddialıyız. Fakat, bütün bu çalışmalarımızın içerisinde bu gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerle bir ruh veremiyorsak, hiçbirinin kıymeti yok. Biz de istikrarlı bir şekilde bu etkinliklerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın 20 yıldır aralıksız bir şekilde devam ettiğinin

altını çizen Başkan Dündar, “Her gelen tuğla üzerine yeni bir tuğla koydu ve bu önemli etkinlik devam etti. Türkiye’de 20 yıldır aralıksız devam eden bir edebiyat yarışması olduğunu sanmıyorum. Bu etkinliği, Tanpınar Akademisi haline getirdik. Dönem dönem yurt dışından yarışmacılar da katılıyor. Bu yıl yarışmamızı roman dalında düzenledik. Geçtiğimiz günlerde kazananları açıkladık” diye konuştu. Tanpınar etkinlikleri kapsamındaki önemli faaliyetlerimizden biri de yılda bir kez yayınlanan Tanpınar Zamanı Dergisi. Değerli hocalarımızın katkılarıyla bilimsel bir dergi ortaya çıkıyor. Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi ile çok önemli etkinliklere imza atıyoruz. Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nde özellikle misafir öğrencilere yönelik çok önemli etkinlikler gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. EMİL: “BAŞKANIMIZI BİR KÜLTÜR ADAMI OLARAK GÖRÜYORUM”

Daha sonra söz alan Prof. Dr. Birol Emil de Tanpınar Sempozyumu’na 3. kez katıldığını belirterek, “Türk edebiyatı ve kültürü için çok önemli olan bu etkinliği düzenlediği için öncelikle Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ederim. Siz sadece belediye hizmetleri yapan bir idareci, bir politikacı değilsiniz. 20 yıllık bu faaliyeti sürdüren, diğer kültür faaliyetleri, basılan kültür eserleri ile birlikte başkanımızı bir kültür adamı olarak görüyorum. Türkiye’mizin hiçbir büyükşehrinde, hiçbir ilçesinde böyle bir faaliyet asla olmamıştır. Bütün bu faaliyetlerinizle Türk kültür ve edebiyatı bakımından örnek alınması gereken bir şahsiyetsiniz” diye konuştu.

TANPINAR’IN ŞEHRİ BURSA

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Tanpınar’ın asistanlığını yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Emil, “200 yıla yaklaşan son çağ kültür ve edebiyatının en kültürlü, Türkçe’yi kullanışı bakımından en büyük üslupçusu olan şahsiyet Tanpınar’dır. Yazıları, bir defada idrak edilemeyen, her cümlede birkaç kez düşünülerek okunması gereken ama bir kere nüfuz ettikten sonra kültür ve edebiyatta yolunuzu kısaltan bir şahsiyetti. Son çağ edebiyatında hakkında en çok makale ve eser yazılan ikinci bir şahsiyet yoktur. Tanpınar hakkında bugüne kadar 1.800 civarında makale, 44 de kitap yazılmıştır. Bir eserinde ‘Ben ki, Bursa’yı o kadar çok severim. Sanatımın ve iş hayatımın bütün tarafını bu şehre borçluyum’ ifadelerini kullanmıştır. Başka hiçbir şehrimiz hakkında bu cümleyi, duyguyu kullanmamıştır. Tanpınar için Bursa’nın çok farklı bir önemi vardır. Birçok eserinde Bursa ile ilgili çok mühim ifadeleri yer almaktadır” dedi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gün boyu 4 oturum halinde devam eden sempozyumda; Ercan Yılmaz, Prof. Dr. Muharrem Dayanç, Prof. Dr. Mehmet Güneş, Dr. Koray Üstün, Engin Elman, Doç. Dr. Haluk Öner

Habil Sağlam, Hüseyin Etil, Oğuz Şenses, Prof. Dr. Hatice Şahin

Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu, Dr. Serhat Demirel, Mustafa Başpınar

Doç. Dr. Yakup Öztürk, Prof. Dr. Turan Karataş ve Metin Önal Mengüşoğlu, usta edebiyatçı ile ilgili bildireler sundu. Sempozyumda sunulan bildiriler, kitap haline getirilerek edebiyat dünyasına kazandırılacak.