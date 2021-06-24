Gençler Akif sevgisini satırlara döktü

Yurt içi ve yurt dışından birbirinden değerli eserlerin ortaya çıktığı yarışmada, Etiyopyalı Muhammed Abdulkadir Adem, Mehmet Akif Ersoy’a ‘Mahammi’ rumuzuyla yazdığı mektupla birinci oldu. Dereceye giren gençlere ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi.

Osmangazi Belediyesi, İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 100. yılını zengin içerikli kültür-sanat etkinlikleriyle kutluyor. ‘İstiklal Marşı 100. Yıl Şöleni’ adı altında düzenlenen etkinliklerin ilk ayağı olan ‘Gençlerden Ersoy’a Mektup’ yarışmasının sonuçları belli oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yazarlar Birliği Bursa Şubesi katkılarıyla gerçekleştirilen yarışmada, dereceye giren eserleri Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar açıkladı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Dündar, gençlere milli şairin bilincini kazandırmak için bu etkinliği düzenlendiklerini belirterek, yarışmaya Bursa’nın yanı sıra dünyanın dört bir yanından katılım olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

“GENÇLERİMİZ OKUYARAK, YAZARAK AKİF BİLİNCİNİ KAZANIYOR”

Cumhurbaşkanlığı tarafından bu yılın “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Başkan Dündar, “Biz de Osmangazi Belediyesi olarak, ‘İstiklal Marşı 100. Yıl Şöleni’ adı altında bir dizi etkinlik tertipledik. Mektup yarışmasıyla birlikte kütüphanelerimizde Mehmet Akif Ersoy özel köşeleri oluşturduk. Kitapların okunması, Akif’in hatırlanması adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu yarışmayla, gençlerimizin okuyarak İstiklal Marşı’mızın hangi şartlarda, niçin ve nasıl yazıldığı, o günler ile bugünü mukayese ederek, bir bilinç oluşturmak istedik” dedi.

Belediye olarak eğitime kazandırdıkları Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 70 farklı ülkeden öğrenci eğitim gördüğünü hatırlatan Dündar, “Bu örnek okulumuz, geçtiğimiz yıl ilk mezunlarını verdi. Okul, ilk açıldığında İstiklal Marşı söylenecekti. Fakat, yabancı öğrenciler bizim marşımız değil diyerek tereddüt ettiler. Bir öğretmenimiz, İstiklal Marşı’nın hangi şartlarda yazıldığını öğrencilere anlatarak, ‘7 düvel birleşip bu milleti tarih sahnesinden silmek istedi. Ümmet bir araya gelerek Çanakkale’de boğazın sularına bu 7 düveli gömdü. Bu vesileyle bu marş yazıldı. Bu marş ümmetin marşıdır’ diye bir konuşma yaptı. O günden sonra bu misafir öğrencilerimiz, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını 10 farklı dilde yazdılar. 100 yıl önceki şartlarda İstiklal Marşı’nı yazan Mehmet Akif Ersoy’a günümüz şartlarında dünya öğrencilerinin sevgilerini ifade ettiklerini görüyoruz. Yarışmayı kazanan gencimizin Etiyopyalı olması da düzenlediğimiz etkinliğin sınırlarımızı aştığını ortaya koyuyor” diye konuştu.

ÜSKÜP’TEN KIRIM’A, ETİYOPYA’YA AKİF SEVGİSİ

Başkan Dündar, konuşmasının ardından yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi. Yarışmaya ‘Mahammi’ rumuzuyla katılan Etiyopyalı Muhammed Abdulkadir Adem, İstiklal şairine yazdığı mektupla birinci oldu. “Ahmer” rumuzuyla Elif Nur Karakaş ikinci, ‘Kırçiçeği’ rumuzuyla katılan Şevval Naz Dağcı üçüncü oldu. Mansiyonlarda ise ‘Mangup’ rumuzuyla Kırım’dan katılan Alim Abliakimov birinci, ‘Üsküplü’ rumuzuyla Üsküp’ten katılan Abdullah Çokaj ikinci, ‘Edebali’ rumuzuyla Hamide Nur Öcalan da üçüncü oldu.

Yarışmanın jüri üyesi Şair-Yazar Metin Önal Mengüşoğlu da yaptığı konuşmada gençlere teknolojinin imkânlarından yararlanma konusunda uyarılarda bulundu. Mengüşoğlu, “Öyle bir çağ yaşıyoruz ki, bugünün teknolojisi bizi imaja, görsel olana ve sembole çağırıyor. İmaj ve sembol çağına girdik. Bunu da en fazla gençler yaşıyor. Dolayısıyla bu çağda sözün giderek gözden düştüğünü görüyoruz. Söz, gözden düşerse, sözü terk eden insan, daha az insan demektir. Sözü kullanın. Bu nedenle, Mehmet Akif’e Mektup yarışması gibi yarışmalar, sözü kullanma adına son derece önemli. Ben, bu yarışmayı düzenleyen Osmangazi Belediyesi’ni, bu yönüyle de ayrıca kutluyorum” dedi.

Osmangazi Milli Eğitim İlçe Müdür Yardımcısı Mehmet Faysal Kaya ise İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’u daha iyi tanımak, tanıtmak ve geleceğimizi daha iyi anlamak adına böyle bir yarışma düzenlediği için Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti. Akif’in bütün mazlum ulusları yüreklendirmek isteyen biri olduğuna dikkat çeken Kaya, “Ayrıca, günümüz şahsi menfaatlerinden uzak, vefalı, doğru bildiği yoldan asla geri durmayan, idealleri uğruna asla taviz vermeyen birisiydi. Onun gibi idealistlere bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Yarışmaya katılan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Mehmet Akif’in ışığında yolları ve bahtları açık olsun” ifadelerini kullandı.