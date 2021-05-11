Dündar, Filistinli öğrencilerle omuz omuza

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile birlikte Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören Filistinli öğrenciler ile bir araya geldi. İsrail'in Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya bırakılmasını kınayan Başkan Dündar, Filistin halkının yalnız olmadığını söyleyerek öğrencilere moral verdi. İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa’nın avlusuna girmesini ve orada namaz kılan, dini ibadetlerini yerine getiren insanlara saldırmasını lanetleyen Başkan Dündar, “İslam Dünyası için bugün üzüntülü bir gün. Ama inşallah aydınlık günlere hep birlikte şahitlik edeceğiz. İnşallah en kısa sürede Kudüs’te Müslümanlar özgür bir şekilde dolaşabilir ve başkent ilan ettikleri günlere kavuşur” dedi.

“DÜNYA YAŞANAN KATLİAMA SESSİZ KALIYOR”

İslam aleminin Filistin ve Kudüs konusunda tek ses olması gerektiğini ifade eden Başkan Dündar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in saldırılarının başladığı ilk andan itibaren tüm İslam ülkelerinin devlet başkanlarını arayarak bu konuda birlik olmayı sağlamak istiyor. Ancak maalesef ki İslam ülkelerinden beklenen tepkiyi göremiyoruz. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler yaşananlara sessiz kalıyor. Arap halkları yaşanan olaylardan dolayı rahatsız, ancak devlet başkanları halk ile doğru orantıda hareket etmiyor. İslam alemi eğer tek ses olmuş olsaydı bugün bu olayları konuşuyor olmazdık” dedi.

“MÜCADELEMİZ FİLİSTİN VE KUDÜS İÇİN DEVAM EDECEK”

Filistin ve Kudüs, bizim olmazsa olmazımız diyen AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da, “ Müslüman olan birçok ülke yaşananları görmezden ve duymazdan geliyor olması çok üzücü. Duamız odur ki inşallah Filistin halkının ve Kudüs’ün özgürlüğüne kavuştuğu günleri tez zamanda görürüz. Müslüman halkın ibadetlerini ve kutsal olan değerlerini, hiçbir baskı olmadan sürdürmelerini istiyoruz. Mücadelemiz, Filistin halkının İsrail zulmünden kurtulduğu güne kadar devam edecektir” diye konuştu.

“YA FETHEDECEĞİZ YA FETHEDECEĞİZ”

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören Filistinli öğrenciler de, Doğu Kudüs’te adeta insanlık katliamı yapıldığına dikkat çekti. Halklarına destek olabilmek için ellerindeki tek silahlarının dua olduğunu ifade eden öğrenciler, “Tüm İslam alemini yaşanan bu olaylara odaklanmasını sağlamamız gerekiyor. Bu iş bize düştü. Türkiye’ye de bu yüzden geldik. Kudüs’ü ve ülkemizi yeniden ‘Ya fethedeceğiz, ya fethedeceğiz’” dediler.