Başkan Dündar’dan Bayram Mesajı

Başkan Dündar, yayınladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli hemşehrilerim. Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Ne yazık ki bu yıl korona virüs salgını ve son günlerde İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya saldırısı sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bir ortamda bayram tadında bir bayram geçiremeyecek olmamız hepimizi üzüyor. Mescid-i Aksa’da destansı bir direniş gösteren Filistinli kardeşlerimize selam olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gönül sevdikleriyle bir arada olmak istese de bu bayramı her birimiz evimizde geçirmek durumundayız. Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgının etkilerini, en aza indirebilmek için devletimiz, belediyelerimiz, milletimizle adeta seferber olduk. Çok şükür, sosyal devlet, sosyal belediyecilik anlayışımız, yardımlaşma ve dayanışma kültürümüz ve inancımız ile bu zor imtihanı kolay kıldık, kılıyoruz. Allah’a şükür devleti ve milleti ile ülkemiz çok güzel bir sınav veriyor. Pandemi ile mücadele kapsamında Osmangazi Belediyesi olarak 13 Mart 2020 tarihinden itibaren 7 gün 24 saat herkese, her yere ulaştık ve ulaşmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda özverili bir şekilde görev yapan Osmangazi Belediyemizin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu illetten kurtulduğumuz, sevdiklerimizle kucaklaşıp birlikte olacağımız bayramlara ulaşma temennisi ile büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Bir kez daha Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Sağlıcakla kalın.”