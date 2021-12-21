Son Dakika
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
YENİ PROJELER
Medya Kulis 21.12.2021, 00:11
BALKANTÜRK Eğitim Vakfı Başkanlığına seçilen İlhan Uslu ve yönetim kurulundan Adnan Sözeri, Sönmez Medya Genel Müdürü Burak Özgün ve Spor Müdürü Süha Gürsoy ile bir araya geldi. Öğrendiğimiz kadarıyla gelecek dönemde BEV ile Sönmez Medya iş birliğinde güzel projeler hayata geçecek. Şimdiden hayırlı olsun.
2
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1334'ÜNCÜ SAYI
Aralık 2021
Eko Haber - 1333'üncü sayı
Aralık 2021
Eko Haber - 132'nci sayı
Aralık 2021
Eko Haber - 1331'inci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1330'UNCU SAYI
Kasım 2021
EKO HABER - 1329'UNCU SAYI
Kasım 2021