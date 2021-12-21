YENİ PROJELER

BALKANTÜRK Eğitim Vakfı Başkanlığına seçilen İlhan Uslu ve yönetim kurulundan Adnan Sözeri, Sönmez Medya Genel Müdürü Burak Özgün ve Spor Müdürü Süha Gürsoy ile bir araya geldi. Öğrendiğimiz kadarıyla gelecek dönemde BEV ile Sönmez Medya iş birliğinde güzel projeler hayata geçecek. Şimdiden hayırlı olsun.

