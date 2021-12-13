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YENİ NESİL SÖZLÜK

Medya Kulis 13.12.2021, 23:54
YENİ NESİL SÖZLÜK

Bir dönem Olay Medya’da dış haberler bölümünde çalışan Okan Yüksel, Türkiye’nin en kapsamlı dijital pazarlama ve sosyal medya terimleri sözlüğünü kurucusu olduğu Medya Akademi’de yayınladı. Bu kapsamlı ve güzel çalışma için Medya ve İletişim Uzmanı Okan’ı tebrik ediyorum.
 

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