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YENİ DÖNEM BAŞKAN AKTAŞ’LA

Medya Kulis 18.10.2021, 23:40
YENİ DÖNEM BAŞKAN AKTAŞ’LA

Yeni Dönem Gazetesi kadrosu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Yazı İşleri Müdürü Enver Akasoy’un liderliğindeki gazetenin dinamik kadrosu, yeni yapılanmayı Başkan Aktaş’a anlattı.
 

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