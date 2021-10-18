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YENİ DÖNEM BAŞKAN AKTAŞ’LA
Medya Kulis 18.10.2021, 23:40
Yeni Dönem Gazetesi kadrosu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Yazı İşleri Müdürü Enver Akasoy’un liderliğindeki gazetenin dinamik kadrosu, yeni yapılanmayı Başkan Aktaş’a anlattı.
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