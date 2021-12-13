banner8

banner6

banner17

Son Dakika

YENİ BAŞLANGIÇ

Medya Kulis 13.12.2021, 23:54
YENİ BAŞLANGIÇ

Bursa Hakimiyet Gazetesi Ekonomi Editörü Birgül Telli Uysal, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Birgül Hanım Sönmez Medya’dan ayrıldığını ve Erdem Kaya Patent’te Kurumsal İletişim Uzmanı olarak göreve başladığını duyurdu. Tebrik ediyoruz.
 

Yorumlar (0)
banner14
6
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?