YENİ BAŞLANGIÇ

Bursa Hakimiyet Gazetesi Ekonomi Editörü Birgül Telli Uysal, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Birgül Hanım Sönmez Medya’dan ayrıldığını ve Erdem Kaya Patent’te Kurumsal İletişim Uzmanı olarak göreve başladığını duyurdu. Tebrik ediyoruz.

