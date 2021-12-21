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VATMAN GELİYOR

Medya Kulis 21.12.2021, 00:09
VATMAN GELİYOR

Life Bursa Genel Yayın Yönetmeni Osman Gürçay, vatman koltuğunda poz vermiş. Çeklin yoldan, geliyor Vatman. 
Osman Abi’ye selam, yola devam.
 

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