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USTADAN GÜZEL İŞ

Medya Kulis 11.10.2021, 23:47
USTADAN GÜZEL İŞ

Spor basınının önemli spikerlerinden Sabri Ugan, kendi youtube kanalında güzel işler yapıyor. Sabri Ugan, Şehir Takımları programının ilk bölümünde ‘Mazisini Arayan Şampiyon: Bursaspor’ konulu bir içerik yayınladı. Şehirle ilgili de güzel detayların olduğu başarılı bir içerik olmuş, herkese tavsiye ederim Teşekkürler Sabri Ugan.
 

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