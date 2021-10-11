USTADAN GÜZEL İŞ

Spor basınının önemli spikerlerinden Sabri Ugan, kendi youtube kanalında güzel işler yapıyor. Sabri Ugan, Şehir Takımları programının ilk bölümünde ‘Mazisini Arayan Şampiyon: Bursaspor’ konulu bir içerik yayınladı. Şehirle ilgili de güzel detayların olduğu başarılı bir içerik olmuş, herkese tavsiye ederim Teşekkürler Sabri Ugan.

