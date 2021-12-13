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ÜSKÜP TURU
Medya Kulis 13.12.2021, 23:54
Gazeteci ve yönetmen Suat Oktay Şenocak, memleketi Üsküp’e akraba ziyaretine gitti. Ailesiyle birlikte Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’e giden Suat Abi, hem akraba ziyareti yaptı hem de her köşesi tarihi izleri taşıyan bu kadim kentte turladı. Tabi gitmişken Üsküp köftesi yemeyi de ihmal etmemiş. İyi gezmeler Şenocak ailesi.
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