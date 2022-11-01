Ulaş Bayram’a başsağlığı diliyoruz

Yıldırım Belediyesi Kül­tür Müdürlüğü’nde görev yapan, mesleğimizin başarılı isimlerinden, arkadaşımız Ulaş Bayram’ın babası Zafer Bayram’ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik. Bir süredir te­davi gören babasını kaybeden arkadaşımız başta olmak üzere, Bayram ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.