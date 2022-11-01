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Ulaş Bayram’a başsağlığı diliyoruz
Medya Kulis 01.11.2022, 00:25
Yıldırım Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nde görev yapan, mesleğimizin başarılı isimlerinden, arkadaşımız Ulaş Bayram’ın babası Zafer Bayram’ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik. Bir süredir tedavi gören babasını kaybeden arkadaşımız başta olmak üzere, Bayram ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.
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