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Ulaş Bayram’a başsağlığı diliyoruz

Medya Kulis 01.11.2022, 00:25
Ulaş Bayram’a başsağlığı diliyoruz

Yıldırım Belediyesi Kül­tür Müdürlüğü’nde görev yapan, mesleğimizin başarılı isimlerinden, arkadaşımız Ulaş Bayram’ın babası Zafer Bayram’ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik. Bir süredir te­davi gören babasını kaybeden arkadaşımız başta olmak üzere, Bayram ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

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