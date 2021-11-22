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TÜYO YOK MU?

Medya Kulis 22.11.2021, 23:09
TÜYO YOK MU?

Olay TV’nin eski kameraman ve yönetmenlerinden Bülent Malçok, dönem dönem Bursa Hipodromu’nda at yarışlarını çekiyor. Bir dahaki yarış öncesi Bülent Abi’den tüyo istiyoruz :)
 

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