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TÜYO YOK MU?
Medya Kulis 22.11.2021, 23:09
Olay TV’nin eski kameraman ve yönetmenlerinden Bülent Malçok, dönem dönem Bursa Hipodromu’nda at yarışlarını çekiyor. Bir dahaki yarış öncesi Bülent Abi’den tüyo istiyoruz :)
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