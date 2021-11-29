Son Dakika
SIRTI YERE GELMEZ
Medya Kulis 29.11.2021, 23:31
Demirören Haber Ajansı muhabirlerinden Esra Türker’in sırtı yere gelmez. Önceki gün bir fotoğraf paylaşan Esra Abla, Olay TV’den müdürü Cüneyt Önder ve şu an DHA Bursa Bölge Müdürü Fuat Kars ile fotoğraf çekilip, “İki müdürüm de yanımdayken, benim sırtım kolay kolay yere gelmez” dedi. Valla bence de öyle.
14
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1331'inci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1330'UNCU SAYI
Kasım 2021
EKO HABER - 1329'UNCU SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1328'İNCİ SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1327'nci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1326'ncı Sayı
Ekim 2021