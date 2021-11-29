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SIRTI YERE GELMEZ

Medya Kulis 29.11.2021, 23:31
SIRTI YERE GELMEZ

Demirören Haber Ajansı muhabirlerinden Esra Türker’in sırtı yere gelmez. Önceki gün bir fotoğraf paylaşan Esra Abla, Olay TV’den müdürü Cüneyt Önder ve şu an DHA Bursa Bölge Müdürü Fuat Kars ile fotoğraf çekilip, “İki müdürüm de yanımdayken, benim sırtım kolay kolay yere gelmez” dedi. Valla bence de öyle.
 

#MedyaKulis #Demirören Haber Ajansı
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