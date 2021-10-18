Son Dakika
ŞENGÜLOĞLU’NA TEŞEKKÜR
Medya Kulis 18.10.2021, 23:40
Türkiye Spor Yazarları Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Bursaspor’un içeride oynadığı maçlarda basın tribününün ikram sponsoru olan Şengüloğlu Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Şengüloğlu ile bir araya gelerek, desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1325'inci Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1324'ÜNCÜ SAYISI
Ekim 2021
Eko Haber - 1223'ünncü sayısı
Ekim 2021