ŞENGÜLOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Türkiye Spor Yazarları Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Bursaspor’un içeride oynadığı maçlarda basın tribününün ikram sponsoru olan Şengüloğlu Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Şengüloğlu ile bir araya gelerek, desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

