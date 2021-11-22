Selahattin abi  SELOSKO’la geliyor



Bursada Bugün köşe yazarı Selahattin Adıgüzeller, radyo programına başlıyor. “Yaz yaz nereye kadar arada konuşmak lazım! Efsane programım SELOSKOP’la geliyorum dostlar... Az kaldı, özlem bitiyor, işkence başlıyor” mesajıyla müjdeyi veren Selahattin Abi’nin kafamızı şişirmesini dört gözle bekliyoruz :)

