banner8

banner6

banner17

Son Dakika

Selahattin abi  SELOSKO’la geliyor

Medya Kulis 22.11.2021, 23:14
Selahattin abi  SELOSKO’la geliyor


Bursada Bugün  köşe yazarı Selahattin Adıgüzeller, radyo programına başlıyor. “Yaz yaz nereye kadar arada konuşmak lazım! Efsane programım SELOSKOP’la geliyorum dostlar... Az kaldı, özlem bitiyor, işkence başlıyor” mesajıyla müjdeyi veren Selahattin Abi’nin kafamızı şişirmesini dört gözle bekliyoruz :)
 

Yorumlar (0)
banner14
4
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?