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RECAİ ABİ’YE VEDA

Medya Kulis 27.09.2021, 22:18
RECAİ ABİ’YE VEDA

Hürriyet Bursa ekibi magazin gazeteciliğinin duayen ismi Recai Güler’in emekliğe ayrılışını birlikte kutladı. Hürriyet Bursa Bölge Müdürü Burcu Başar paylaşımında, “Sektörde 36 yıl hizmet veren, Hürriyet Gazetesi’nde uzun yol arkadaşımız, magazin duayeni Recai Güler; bize ve sektöre olan emeklerin için seni saygı ve sevgiyle uğurluyoruz” ifadelerini kullandı.
 

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