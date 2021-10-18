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RAHMETLE…
Medya Kulis 18.10.2021, 23:40
Bir dönem Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel’in, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin basın danışmanlığını yapan usta gazeteci Bursalı Tahir Zengingönül vefat etti. Kendisine rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyorum.
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