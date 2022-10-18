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Osman Çetin’in acı kaybı

Medya Kulis 18.10.2022, 00:46
Osman Çetin’in acı kaybı

Bursa basınının sevilen isimlerin­den Osman Çetin’in annesi Bedriye Çetin vefat etti. Ekohaber Ailesi ola­rak merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.

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