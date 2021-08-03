Orhan Çelik Gökçeada’nın zirvesinde

Tatil için Gökçeada’yı tercih eden gazeteci büyüğümüz Orhan Çelik, buraya gitmişken adanın en yüksek noktaya konumlanmış köyü olan Tepeköyü de ziyaret etmiş. Tepeköy’ün zirvesindeki Türk bayrağıyla poz veren Çelik, İstiklal Marşı’nın “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/ Toprak; eğer uğruna ölen varsa vatandır” dizeleriyle paylaşmış.